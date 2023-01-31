«Не политик, а банкир»: почему Макрон потерял авторитет на мировой арене

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«Из-за него Франция теряет авторитет в международном сообществе» — так о своем французском коллеге Эммануэле Макроне высказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Это очередной удар по и без того не идеальной репутации президента Франции.

О трех главных ошибках Макрона, подорвавших его авторитет на международной арене, «Вечерней Москве» рассказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Скандал со «сливом» телефонного разговора

Незадолго до начала специальной военной операции между президентом России Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном состоялся телефонный разговор. Переговоры лидеров государств, как и предполагает официальный протокол, проходили по закрытой линии и не предназначались для прослушивания третьими лицами.

По крайней мере, на это рассчитывала российская сторона. Однако, как выяснилось, разговор прослушивали французские журналисты, которых пригласил Макрон. В июне газета Le Temps опубликовала расшифровку февральских переговоров.

После «слива» Путин изменил свой подход к разговорам с Макроном. Да и в целом доверие к президенту Франции сильно упало, ведь он фактически нарушил элементарные правила приличия.

— Макрон, конечно, человек со своеобразным пониманием морали, — говорит Журавлев. — После истории с прослушкой закрытого звонка весь мир знает, что Макрон — человек, с которым даже по закрытым системам связи нельзя говорить откровенно.

«Полная некомпетентность»

— Человек, который стоит во главе Франции, не обладает квалификацией, чтобы быть главой этого государства, — сказал о Макроне Эрдоган.

По мнению собеседника «ВМ», такая точка зрения вполне обоснована. Макрон не обладает компетенцией во всех сферах управления, кроме финансов. К власти он пришел как кандидат от оппозиции, имея в своем багаже опыт министра финансов и инвестиционного банкира.

— Полная некомпетентность. Макрон — не политик, а банкир. Даже будучи министром, он всегда подчеркивал, что не имеет никакого отношения к политике. Его за это и выбрали, — уверен политолог.

Провал сотрудничества по Украине

Макрон активно пытался повлиять на дипломатический исход украинского кризиса. В начале февраля прошлого года западная пресса называла его самым «активным собеседником» Путина.

Газета New York Times даже писала, что Макрон воплощает в жизнь принцип челночной дипломатии и представляет интересы коллективного Запада, чтобы не допустить худшего сценария развития украинского кризиса.

Однако свое слово политик не сдержал. И этим не только подорвал свою репутацию, но и негативно повлиял на ситуацию в мире.

— Макрон не выполняет частных договоренностей, что в его случае очень опасно. Обещает одно, а делает другое, — заключил Журавлев.