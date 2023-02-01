Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Появилось видео ДТП с участием грузовика на МКАД

Степан Жирнов
Происшествия
Появилось видео ДТП с участием грузовика на МКАД
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Москва, МКАД, 51-й километр Карта всех событий

Появилось видео момента столкновения грузовика с легковым автомобилем на внутренней стороне 51-го километра МКАД. Его опубликовала пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 1 февраля.

На записи видно, что на дороге перед аварией уже стояли два транспортных средства. Водитель грузовика поздно это заметил и попытался избежать столкновения, резко затормозив, но не справился с управлением и перевернулся.

Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

В результате столкновения движение на участке дороги затруднено. Водителям посоветовали выбирать пути объезда.

Еще одна авария произошла на Каширском шоссе. Столкнулись четыре автомобиля.

МКАД Район Очаково-Матвеевское Москва ДТП Северо-Западный административный округ (СЗАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

До британских морей: как Красная армия сменила Красную гвардию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Все мнения
О проекте