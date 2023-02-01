Появилось видео ДТП с участием грузовика на МКАД

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, МКАД, 51-й километр Карта всех событий

Появилось видео момента столкновения грузовика с легковым автомобилем на внутренней стороне 51-го километра МКАД. Его опубликовала пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 1 февраля.

На записи видно, что на дороге перед аварией уже стояли два транспортных средства. Водитель грузовика поздно это заметил и попытался избежать столкновения, резко затормозив, но не справился с управлением и перевернулся.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

В результате столкновения движение на участке дороги затруднено. Водителям посоветовали выбирать пути объезда.

Еще одна авария произошла на Каширском шоссе. Столкнулись четыре автомобиля.