Появилось видео ДТП с участием грузовика на МКАД
Появилось видео момента столкновения грузовика с легковым автомобилем на внутренней стороне 51-го километра МКАД. Его опубликовала пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 1 февраля.
На записи видно, что на дороге перед аварией уже стояли два транспортных средства. Водитель грузовика поздно это заметил и попытался избежать столкновения, резко затормозив, но не справился с управлением и перевернулся.
В результате столкновения движение на участке дороги затруднено. Водителям посоветовали выбирать пути объезда.
Еще одна авария произошла на Каширском шоссе. Столкнулись четыре автомобиля.