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Приметы и советы

На «Городской ферме» ВДНХ родилась черная овечка

Никита Худяков
Город
На «Городской ферме» ВДНХ родилась черная овечка
Фото: пресс-служба ВДНХ
Москва, проспект Мира, 119с45 Карта всех событий

На «Городской ферме» ВДНХ появилась на свет черная овечка. Животное родилось 7 января, но известно об этом стало только в среду, 1 февраля.

— Овечка родилась в домике-овчарне, в котором живет уличное стадо овец и коз. Роды прошли самостоятельно, помощь ветврача не потребовалась. Маму овечки зовут Ма, она все время была рядом с детенышем. Папа по имени Гензель вышел из домика на улицу вместе с остальным стадом, — говорится в сообщении на сайте ВДНХ.

Овечка быстро освоилась в стаде, остальные овцы и козы приняли ее хорошо. Она с интересом знакомится с обитателями и исследует территорию и, несмотря на морозы, свободно гуляет и чувствует себя хорошо, добавили в пресс-службе.

Кроме того, в январе на «Городской ферме» родилось трое камерунских и двое заано-камерунских козлят. Роды у них прошли самостоятельно, помощь ветеринаров не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Московском зоопарке начали учить медведя Диксона новым командам. Медведь теперь может переворачиваться кверху животом. Это поможет зоологам осматривать нижнюю часть его туловища.

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