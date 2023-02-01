Певица Слава рассказала о причинах расставания с мужем

Фото: Из личного архива Славы

Певица Слава высказалась о своем расставании с бизнесменом Анатолием Данилицким. Она отметила, что переживает сейчас не лучший период в жизни.

— Причина расставания с Анатолием не в гастролях. Мы часто не виделись из-за работы. И это никому не мешало. Просто случились небольшие косяки с его стороны, о которых я говорить не буду. Но все равно для меня Анатолий — близкий и родной человек. А время покажет, что будет дальше, — цитирует Славу StarHit.

Певица впервые рассказала о расставании с предпринимателем в середине декабря 2022 года. Пара состояла в отношениях 20 лет.

У Славы есть дочь от бизнесмена — Антонина, которой 24 декабря исполнилось 11 лет. По словам исполнительницы, Данилицкий в начале отношений предлагал ей руку и сердце, но они так и не оформили отношения официально.

Пара после расставания отправилась в совместный отпуск. Они это объяснили желанием стать примерными родителями для Антонины.

Старшая дочь Славы скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет уже весной. Несмотря на большой срок беременности, пол ребенка до сих пор остается неизвестен.