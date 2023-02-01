РЕН ТВ: Игорь Николаев перенес операцию на сердце

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский певец Игорь Николаев, информация о госпитализации которого недавно появилась в СМИ, перенес операцию на сердце. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Знакомый с ситуацией собеседник издания утверждает, что 63-летнему артисту провели коронарографию и установили стенты, передает телеканал.

До этого ряд Telegram-каналов распространили информацию о госпитализации Игоря Николаева: артиста якобы доставили в отделение интенсивной терапии с подозрением на сердечный приступ.

Однако вскоре сам певец опроверг слухи о серьезных проблемах со здоровьем. Он сказал, что чувствует себя хорошо, а слухи назвал преувеличенными. Также о самочувствии Николаева рассказала и его директор. Опровергая слухи о возможной отмене мартовских концертов музыканта, она заявила, что никаких опасений нет.

До этого стало известно, что телеведущий и путешественник Николай Дроздов попал в больницу с диагностированными многочисленными переломами ребер. По словам его соседа, художника Константина Мирошника, инцидент произошел в результате падения по дороге домой с работы.