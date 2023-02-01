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Движение на 51-м километре МКАД восстановили после ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Движение на 51-м километре МКАД восстановили после ДТП
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, МКАД, 51-й километр Карта всех событий

Восстановлено движение по внутренней стороне МКАД на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 1 февраля.

— Проезжая часть освобождена, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на внутренней стороне 51-го километра МКАД. Из-за остановившихся на дороге машин грузовику пришлось резко тормозить и перестраиваться. Водитель большегруза не справился с управлением и машина перевернулась.

Момент аварии попал на запись камеры видеонаблюдения.

МКАД Автомобили Западный административный округ (ЗАО) Район Очаково-Матвеевское Москва
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