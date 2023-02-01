Путешествуем ВМесте
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Движение на 51-м километре МКАД восстановили после ДТП
Москва, МКАД, 51-й километр Карта всех событий
Восстановлено движение по внутренней стороне МКАД на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 1 февраля.
— Проезжая часть освобождена, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Авария, о которой идет речь, произошла на внутренней стороне 51-го километра МКАД. Из-за остановившихся на дороге машин грузовику пришлось резко тормозить и перестраиваться. Водитель большегруза не справился с управлением и машина перевернулась.
Момент аварии попал на запись камеры видеонаблюдения.
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