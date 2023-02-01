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Суд арестовал бывшего вице-президента РДЖ Акулова по делу о мошенничестве

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Происшествия
Суд арестовал бывшего вице-президента РДЖ Акулова по делу о мошенничестве
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Суд арестовал бывшего вице-президента РЖД Акулова по делу о мошенничестве. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Мещанского районного суда столицы в среду, 1 февраля.

По словам собеседника «ВМ», советника генерального директора ОАО «РЖД» и бывшего вице-президента компании по пассажирским перевозкам обвиняют по статье «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере». Он пробудет в СИЗО два месяца.

Ранее уголовное дело по похожей статье возбудили по факту махинаций с государственными контрактами на военном производстве в Ростовской области. По данным следствия, генеральный директор предприятия завышал смету. Таким образом было похищено более 63 миллионов рублей.

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