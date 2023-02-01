Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин поздравил патриарха Кирилла с 14-й годовщиной интронизации

Евгений Белоусов
Город
Собянин поздравил патриарха Кирилла с 14-й годовщиной интронизации
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 14-й годовщиной интронизации. Телеграмма с поздравлением была опубликована в среду, 1 февраля, на официальном сайте мэра.

— Ваше патриаршее служение проникнуто неустанной заботой об укреплении духовно-нравственных основ жизни общества, наполнено делами и помыслами во имя торжества православия, — заявил он.

Собянин отметил, что в нынешний трудный период Церковь под предстоятельством Кирилла играет важную роль в сплочении народа и утверждении ценностей патриотизма. Молитвы патриарха всегда несут добро и придают силы людям, говорится в телеграмме мэра.

До этого патриарха Кирилла поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства также отметил неустанный труд патриарха Кирилла, который проявляется в преданности служения Русской православной церкви, людям и Отечеству.

До этого патриарх Кирилл заявил, что многие уехавшие из России нуждаются в духовной помощи. По его словам, молодое поколение долгие годы росло на ложных ценностях. Этим объясняется массовый отъезд россиян из страны, однако делать общие выводы насчет покинувших Россию граждан не стоит, добавил он.

Патриарх Кирилл Русская православная церковь (РПЦ) Сергей Собянин Поздравления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

До британских морей: как Красная армия сменила Красную гвардию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Все мнения
О проекте