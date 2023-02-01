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В Белом доме прокомментировали слова Пескова о важности договора СНВ-3

Евгений Жуков
В мире
В Белом доме прокомментировали слова Пескова о важности договора СНВ-3
Фото: whitehouse

Слова представителя Кремля Дмитрия Пескова свидетельствует о том, что и Москва, и Вашингтон заинтересованы в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Об этом в среду, 1 февраля, заявила заместитель помощника президента США Кара Аберкромби.

— Касаясь сегодняшнего комментария господина Пескова, думаю, это вновь указывает на то, что обе стороны продолжают считать контроль над вооружениями и ДСНВ-3 нашим общим интересом. И это положительный момент, — передает слова Аберкромби РИА Новости.

До этого Песков сказал, что российская сторона считает продолжение действия этого договора очень важным. По его словам, ДСНВ-3 фактически единственный договор, являющийся «гипотетически жизнеспособным».

Ранее власти США выразили мнение, что Россия нарушила условия ДСНВ-3, заблокировав проверки американских специалистов и отказав Вашингтону во встрече, чтобы обсудить соблюдение соглашения.

11 ноября 2022 года в издании Foreign Policy заявили, что администрация президента США Джо Байдена прилагает все усилия, чтобы возобновить диалог с Россией по ДСНВ-3.

Дмитрий Песков договор по СНВ Россия США
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