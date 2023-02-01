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В Госдуму внесли проект об условно-досрочном освобождении женщин с детьми до четырех лет

Евгений Жуков
Общество
В Госдуму внесли проект об условно-досрочном освобождении женщин с детьми до четырех лет
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий применять механизм условно-досрочного освобождения (УДО) для осужденных за преступления небольшой тяжести женщин, имеющих ребенка в возрасте до четырех лет. Соответствующий документ был опубликован в думской электронной базе в среду, 1 февраля.

Согласно существующим на сегодняшний день нормам, УДО может быть применено только после отбытия осужденными беременной женщиной или женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в доме ребенка колонии, не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести.

Отмечается, что данная инициатива создаст широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства, будут способствовать сохранению родственных связей отбывающих наказание в виде лишения свободы осужденных женщин, передает официальный сайт ГД.

19 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей в России для иностранцев и одиноких мужчин.

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