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Заседание Совета безопасности ООН по Украине назначили на 24 февраля

Евгений Жуков
В мире
Заседание Совета безопасности ООН по Украине назначили на 24 февраля
Фото: twitter/RussiaUN

Заседание Совета безопасности ООН по поддержанию мира и безопасности Украины назначено на 24 февраля. Об этом говорится в обновленной программе работы всемирной организации.

Отмечается, что встреча состоится в формате дебатов, поэтому в ней смогут принять участие не только 15 членов Совбеза, но и другие страны Организации Объединенных Наций. Председателем заседания выступит представитель Мальты. О точном числе участников информации не приведено, передает РИА Новости.

До этого заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что секретариат ООН добровольно отвергает для себя какую бы то ни было возможность нейтрального посредничества в урегулировании кризиса на Украине. Он также добавил, что доверие к секретариату в значительной степени «подорвано годами бездействия международных чиновников».

Кроме того, российская делегация на пленарном заседании Конференции по разоружению в ООН заявила, что поставки украинской стороне западного оружия, используемого для обстрелов жителей на территории Донбасса, повышают риск столкновения ядерных держав.

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