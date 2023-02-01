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В Госдуме оценили инициативу по ограничению выезда чиновников за рубеж на время СВО

Евгений Жуков
Общество
В Госдуме оценили инициативу по ограничению выезда чиновников за рубеж на время СВО
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Депутаты обсудят целесообразность введения на законодательном уровне ужесточения правил выезда чиновников из страны на время проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в среду, 1 февраля, рассказал председатель комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, данное предложение основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина о необходимости введения ограничений для депутатов и чиновников на выезд за рубеж на время СВО, а также «об усилении контроля за их этическим поведением» является интересной инициативой. Пискарев добавил, что внесение изменений будет обсуждаться в ближайшее время.

Пискарев подчеркнул, что если факт «неэтичного поведения» будет доказан, то такого человека немедленно исключат из партии, передает РИА Новости.

До этого секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что депутата Вологодской областной думы Дениса Долженко, который отправился в ОАЭ, лишили партбилета. Долженко поделился в личном блоге публикацией из Дубая и написал, что на лыжах катается не очень хорошо, поэтому он решил прислушаться к синоптикам и «утеплился».

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