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Эрдоган уверен, что поставки танков Киеву не приведут к решению конфликта на Украине

Егор Провоторов
В мире
Эрдоган уверен, что поставки танков Киеву не приведут к решению конфликта на Украине
Фото: shutterstock

Поставки западными государствами вооружений, включая танки, украинской стороне не могут привести к решению конфликта. Об этом в среду, 1 февраля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу TRT.

Он подчеркнул, что шагом для решения конфликта вряд ли являются поставки тяжелых вооружений. По словам турецкого лидеры, в Анкаре рассчитывают, что западные государства поддержат призывы турецких властей и дипломатов к переговорному процессу между Россией и Украиной.

Кроме того Эрдоган подчеркнул, что наращивание поставок вооружений Киеву является «рискованным шагом, который особенно выгоден оружейным баронам».

12 января турецкий лидер заявил, что рассчитывает на телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и главой украинского государства Владимиром Зеленским по вопросам открытия гуманитарных коридоров в зоне конфликта на Украине.

«ВМ» побеседовала с военными экспертами, чтобы узнать наиболее вероятные сценарии развития спецоперации на Украине в 2023 году. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин предположил, что в текущем году произойдет эскалация международной напряженности.

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