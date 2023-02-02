Антонов заявил, что поставки танков Киеву серьезно поменяют характер отношений РФ и Запада

Фото: Пресс-служба Госдумы

Появление западных танков на территории Украины окажет серьезное влияние на динамику и характер взаимоотношений между Западом и Россией. Об этом в среду, 1 февраля, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

По его словам, тот факт, что танки на Украине появятся не сразу, абсолютно не важен. Дипломат подчеркнул, что сам факт появления таких вооружений наступательного характера серьезно повлияет на динамику и характер взаимоотношений между Москвой и западными странами, а также на «ситуацию на земле».

Антонов счел неправильной риторику президента США Джо Байдена, который трактует поставки танков Киеву как «оборонительное оружие».

— Мы же знаем, что есть такой регистр по обычным вооружениям, который был принят в Нью-Йорке, за который голосовали США, где четко и ясно сказано, что танки - это наступательное вооружение, — подчеркнул он.

Глава российской дипмиссии также отметил, что в американском конгрессе администрацию США критикуют в большей степени не за большие поставки вооружений, а за то, что этой помощи «недостаточно».

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки западными государствами вооружений, включая танки, украинской стороне не могут привести к решению конфликта.