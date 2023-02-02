Совбез ООН не намерен принимать резолюций на заседании по Украине 24 февраля

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Обсуждения и принятия резолюций в Совете Безопасности ООН на заседании по украинской проблематике 24 февраля не планируется. Об этом заявила в среду, 1 февраля, постоянный представитель Мальты при ООН Ванесса Фрезьер на пресс-конференции, посвященной председательству ее страны в Совбезе в этом месяце.

— Мы не получали уведомлений о внесении каких-либо резолюций, хотя, конечно, страны могут выступить с такой инициативой, подчеркнула мальтийский дипломат, слова которой приводит ТАСС.

24 февраля Совет Безопасности ООН проведет обсуждение ситуации на Украине на министерском уровне. Днем ранее планируется заседание Генассамблеи по этой же проблематике.

До этого заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщала, что на голосование в ГА ООН планируется вынести резолюцию об урегулировании ситуации на Украине, основанную на плане из 10 пунктов, представленную президентом страны Владимиром Зеленским.

Накануне российская сторона запросила проведение заседания Совета безопасности ООН по Украине 8 февраля. О деталях в данный момент не сообщается.

В феврале состоится как минимум три заседания Совбеза по Украине — 6 февраля по гуманитарной ситуации, запрошенное Францией и Эквадором, 8 февраля — заседание по запросу России, а также 24 февраля — заседание на уровне министров.