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Россия запросила заседание СБ ООН по Украине на 8 февраля

Евгений Белоусов
В мире
Россия запросила заседание СБ ООН по Украине на 8 февраля
Фото: twitter/RussiaUN

Россия запросила провести заседание Совета безопасности ООН по Украине 8 февраля. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил председатель Совбеза.

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