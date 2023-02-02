В МИД КНДР заявили, что справятся с угрозами со стороны США мощью ядерного оружия

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Политическая и военная ситуация на Корейском полуострове и в регионе в целом накалилась до предела из-за действий США и их союзников, однако КНДР справится с любыми военными угрозами и разрабатываемыми Вашингтоном сценариями сокрушительной мощью собственного ядерного оружия.

Об этом сказано в опубликованном в четверг, 2 февраля, северокорейским агентством ЦТАК заявлении представителя МИД Северной Кореи, подвергшим критике намерения Вашингтона направить в Южную Корею больше истребителей и бомбардировщиков пятого поколения, а также расширить масштабы совместных военных учений.

— КНДР самым жестким образом ответит на любые военные попытки США, исходя из принципа «ядерный удар на ядерный удар и полномасштабная конфронтация на полномасштабную конфронтацию», — сказано в сообщении.

По словам представителя МИД КНДР, у Пхеньяна есть четкая стратегия противодействия, которая способна справиться с любыми сценариями, которые предпринимаются «США и их вассалами», в Северной Кореи контролируют текущие и потенциальные грядущие вызовы «ошеломительной ядерной мощью».

В северокорейском дипломатическом ведомстве также подчеркнули, что страна не заинтересована в каких-либо контактах или диалогах с США, пока те продвигают вражескую политику по отношению к Пхеньяну, пишет ТАСС.

В минувший вторник, 31 января, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты могут применить ядерное оружие для сдерживания и защиты Южной Кореи.