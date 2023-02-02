Жителей Москвы предупредили о снежной и облачной погоде 2 февраля

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Облачная погода, небольшие осадки в виде снега, гололедица и температура воздуха до нуля градусов Цельсия ожидает жителей столичного региона в предстоящий четверг, 2 февраля, рассказали специалисты российского Гидрометцентра.

В российской столице температура воздуха будет колебаться в диапазоне от -2 до 0 градусов, как днем, так и в ночное время суток. Днем также прогнозируется юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью он сменится на южный и юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

На сайте российского Гидрометцентра указан прогноз, согласно которому атмосферное давление в четверг составит 742-743 миллиметра ртутного столба.

В столице в эти выходные ожидается заметное похолодание. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, температура воздуха в выходные будет держаться на уровне 10–12 градусов ниже нуля в ночное время и минус 3–4 днем.