Синоптик Шувалов рассказал о похолодании в выходные в Москве

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В столице в эти выходные ожидается заметное похолодание. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— В субботу продолжится снегопад, но температура начнет падать, — поделился он.

Температура в выходные будет держаться на уровне минус 10–12 градусов ниже нуля в ночное время и минус 3–4 днем, заключил метеоролог.

Также Шувалов рассказал «ВМ», что в четверг и пятницу в столице будет идти снег. Согласно прогнозу, температура ночью сохранится на отметке минус три, а днем — минус один градус ниже нуля.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что морозы до восьми градусов ночью и четырех градусов днем ожидаются в Москве в предстоящие выходные. В последующие дни похолодание усилится. По его словам, до конца рабочей недели в столице будет сохраняться теплая погода.

Напомним, что в Москве до утра четверга, 2 февраля, продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Такое же предупреждение действует в столичном регионе.