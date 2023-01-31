«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 2 февраля

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В Москве до утра четверга, 2 февраля, продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

— Период предупреждения — до 10:00 2 февраля. Местами гололедица, — говорится в материале.

Такое же предупреждение действует и в столичном регионе, передает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в первые дни февраля в Москве стоит ожидать снегопада и пасмурной погоды.

Также собеседник «ВМ» рассказал, что на этой неделе в столице ожидаются снегопады, ветер и похолодание к выходным. Прогнозировалось, что в понедельник, 30 января, ночью температура в городе опустится до минус пяти градусов, но днем поднимется до минус одного градуса. Во вторник, 31 января, в Москву придет новый циклон, который принесет снег и сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что температурный фон выше климатической нормы прогнозируется в большей части России в первые пять дней февраля.