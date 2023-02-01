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Вильфанд предупредил о похолодании в столице в выходные

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Вильфанд предупредил о похолодании в столице в выходные
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Морозы до 8 градусов ночью и 4 градусов днем ожидаются в Москве в предстоящие выходные. В последующие дни похолодание усилится. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Небольшое понижение температуры прогнозируется в выходные — минус 3-8 градусов ночью и минус 2-4 градуса днем. К середине следующей недели еще похолодает. Ночью показатели будут ниже 10 градусов, — рассказал он.

По его словам, до конца рабочей недели в столице будет сохраняться теплая погода. В среду и четверг днем, 1 и 2 февраля, ожидается от минус 2 до плюс 1 градуса, в пятницу, 3 февраля, — от 0 градусов до плюс 2 градусов. Такая температура выше климатической нормы на 6-7 градусов, отметил Вильфанд в беседе с ТАСС.

На этой неделе в столице ожидаются снегопады, ветер и похолодание к выходным. Об этом «Вечерней Москве» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Циклон начнет покидать столицу в среду, 1 февраля, но солнца ждать все равно не стоит. При этом в последние будние дни недели город накроют снегопады.

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