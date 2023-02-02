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Обученная британскими инструкторами на военно-учебной базе Воркоп группа украинских солдат сдалась в плен российским силам после 20 минут первого боя под Святогроском в Донецкой народной республике (ДНР).

Как рассказал журналистам солдат срочной службы Вооруженных сил Украины Артем Коваленко, по установке командования перед отправкой на фронт они отправились в Великобританию. Сперва они доехали до Львова, где пересекли границу, а уже из Польши вылетели в Британию, где проходили курс молодого бойца.

Коваленко отправился служить в местную армию по повестке. 22 июня прошлого года он попал в 199-й учебный центр, расположенный в Житомире, пишет РИА Новости. После обучения в Великобритании украинские военные вернулись и были отправлены в эпицентр боевых действий.

Однако первый их бой произошел только 1 декабря. В результате вся группа обученных украинских солдат сдалась в плен после 20 минут боестолкновения с российской армией в ДНР.

Украинские военнослужащие стали часто переходить на сторону России на херсонском участке линии фронта, однако данная информация обнародуется редко. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.