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Киберэксперт объяснил, как мошенники могут определить баланс карты через звонок

Лейла Алиева
Общество
Киберэксперт объяснил, как мошенники могут определить баланс карты через звонок
Фото: Depositphotos

Мошенники могут узнать баланс карты через СМС или звонок. Об этом в четверг, 2 февраля, рассказал руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов.

Чаще всего, по словам эксперта, злоумышленники представляются сотрудником банка, а перед тем как позвонить, они отправляют сообщение о списании средств. Позвонив, они просят подтвердить свою личность для отмены данной операции.

— В результате мошенники записывают ваши голосовые ответы и далее звонят оператору финансовой организации и от вашего лица совершают противоправный перевод, — пояснил Степанов.

Отправив текстовое сообщение на номер банка или позвонив голосовому помощнику, также можно узнать баланс карты человека, рассказал специалист в беседе с агентством «Прайм».

До этого заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, что мошенники стали использовать новую схему с повторными звонками для обмана пожилых людей. По его словам, злоумышленники начали делить аферу на несколько этапов и делать «пристрелочные» звонки.

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