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Приметы и советы

Завершился капремонт дома 1895 года постройки в Пречистенском переулке

Евгений Жуков
Город
Завершился капремонт дома 1895 года постройки в Пречистенском переулке
Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москва

В рамках столичной программы капремонта жилого фонда был приведен в порядок дом № 18 в Пречистенском переулке. Об этом в четверг, 2 февраля, заявили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы.

Профильные специалисты провели работы по обновлению фасада, подъезда, а также заменили инженерные системы. Объект был построен в 1895 году в классическом стиле.

По словам заместителя гендира ФКР Москвы Владимира Кожиченкова, сохранение исторического облика старинных московских домов является важной задачей для мастеров фонда.

— Дом № 18 в Пречистенском переулке — шедевр классицизма. Для того чтобы привести его в порядок, мы создали уникальный проект проведения работ. Специалисты учли все конструктивные нюансы здания, подобрали максимально подходящие технологии и качественные отечественные материалы. Процесс капитального ремонта фасада проходил в несколько этапов, — отметил Кожиченков.

В рамках первой части мастера расчистили плоскости от загрязнений, а после привели в порядок кирпичную кладку. Участки намокания мастера обработали современным антисептическим раствором, а затем выполнили ремонт штукатурного слоя.

Затем специалисты работали над сохранением архитектурного декора дома. Так, были применены инновационные материалы, а также самые последние технологии для того, чтобы восстановить детали в максимальной точности.

В завершение капитального ремонта фасад окрасили, сохранив историческое колористическое решение. Также была установлена эстетичная и очень удобная входная дверь в подъезде. В качестве финальных штрихов ремонтники выполнили замену водосточных труб и отливов, а также обновили цоколь, заменив его плиточное покрытие.

До этого сообщалось, что в региональную программу капремонта в этом году вошли более 2,3 тысячи многоквартирных домов. Список необходимых работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния.

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