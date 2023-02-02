Образовательная программа университета правительства Москвы стала лауреатом премии HR IMPACT

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Образовательная программа университета правительства Москвы «Технологии инклюзивного взаимодействия в работе органов ЗАГС» получила второе место в конкурсе на соискание премии HR IMPAC. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил ректор университета правительства Москвы Василий Фивейский.

— Эксперты университета правительства Москвы разрабатывают и внедряют стандарты инклюзивной культуры, например, в органах ЗАГС. Так, в том числе на практике сотрудники московских учреждений могут понять, с какими сложностями сталкивается человек с ограниченными возможностями здоровья и как можно организовать для него действительно доступную среду, — отметил он.

Ведущие торжественных церемоний проходят обучение по программе «Технологии инклюзивного взаимодействия в работе органов ЗАГС», во время занятия они осваивают методы работы с людьми, имеющими инвалидность. Также ученики разрабатывают алгоритмы поведения и тестируют их на себе, а обучение проводят люди с инвалидностью, передает официальный сайт мэра Москвы.

В прошлом году столичные ЗАГСы зарегистрировали более 100 тысяч браков, что стало рекордом за последние 105 лет. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, правительство города проделывает большую работу для того, чтобы москвичи могли выбрать наиболее подходящий для них формат регистрации брака.