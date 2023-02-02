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ФОК с двумя бассейнами в Бибиреве готов наполовину

Лейла Алиева
Город
ФОК с двумя бассейнами в Бибиреве готов наполовину
Москва, Алтуфьевское шоссе, 100 Карта всех событий

Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами в столичном районе Бибирево готов наполовину. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Сейчас на объекте завершены монолитные работы, на финальном этапе находится устройство витражей, строители приступают к облицовке фасада металлокассетами, — рассказал он.

В двухэтажном комплексе площадью около 4,2 тысячи квадратных метров оборудуют два бассейна: для оздоровительного плавания в 25 метров, а также детский в 10 метров. Также в здании появится тренажерный зал площадью 200 квадратных метров.

Кроме того, специалисты благоустроят территорию комплекса — установят декоративные элементы и малые архитектурные формы, разобьют газоны и высадят деревья, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Еще один ФОК с бассейном недавно ввели в эксплуатацию в Бутырском районе. В здании площадью пять тысяч квадратных метров построили бассейн, а также игровой и тренажерный залы. Бассейн также приспособлен для маломобильных граждан: для погружения в воду людей с ограниченными возможностями установлен специальный подъемник.

Строительство Район Бибирево Рафик Загрутдинов
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