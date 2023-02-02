Россияне чаще всего хотели работать удаленно в 2022 году

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В прошлом году россиян чаще всего привлекали вакансии с удаленной занятостью. Об этом свидетельствует данные исследования сервиса HeadHunter.

Как уточняется, еще три года назад наибольшее число откликов поступало на вакансии по массовым позициям: продавцы, менеджеры по продажам, операторы, консультанты в банк и так далее.

— По итогам 2022 года в лидеры выбилась удаленная занятость. Именно такие вакансии оказались наиболее популярными у соискателей, — говорится в сообщении.

Так, на первом месте оказалась вакансия сотрудника поддержки поиска, на которую откликнулись 47,7 тысячи человек со всей России. При этом в Москве среди штучных вакансий, набравших много откликов, лидирует поиск актера, сообщает РИА Новости.

Согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 73 процента менеджеров по персоналу в столице считают, что привлекательность и внешность могут помочь при трудоустройстве и построении карьеры. При этом 45 процентов респондентов исключают влияние внешности на профессиональный рост.