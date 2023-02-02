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Украина начала тотальную мобилизацию в Снигиревском районе Херсонской области

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украина начала тотальную мобилизацию в Снигиревском районе Херсонской области
Фото: gur.gov.ua

Власти Украины проводят мобилизацию в Снигиревском районе Херсонской области. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил глава российской Снигиревской районной администрации Юрий Барбашов.

— Огромные проблемы сейчас у местного населения из-за повальной мобилизации. То есть она носит уже какой-то истеричный характер, берут людей на улице, хватают, фактически это похищение людей, — рассказал он.

На данный момент местные жители боятся выходить на улицу. При этом власти направляют мобилизованных в самые опасные зоны спецоперации, откуда они вряд ли вернутся живыми, передает РИА Новости.

До конца марта на Украине планируют мобилизовать 150 тысяч человек. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, в стране уже организовано три тысячи мобильных групп от военкоматов, которые вручают повестки мужчинам, пытающимся убежать от мобилизации. В подконтрольном Украине Запорожье блокируют подземные переходы для задержания таких граждан.

Недавно глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев проводит жесткую мобилизацию закарпатских венгров.

Украина Мобилизация Армия
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