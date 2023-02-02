Экс-член Совбеза Филатов рассказал о переговорах Ельцина о ядерном статусе Украины

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Первый президент России Борис Ельцин вел переговоры с американскими властями по Украине, поскольку Киев не хотел терять статус ядерной державы. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил бывший член Совета безопасности РФ Сергей Филатов.

— Разногласия были всегда, потому что в разногласиях участвовала атомная бомба. Украина не хотела ее отдавать ни в коем случае России, и в разговоре министр обороны (Украины Константин) Морозов сказал, что это оружие им нужно, они еще будут им пользоваться, — поделился он.

Экс-политик добавил, что Ельцину пришлось поехать в США для решения данного вопроса. Украинский экс-министр обороны был против отправки атомного оружия в Россию, однако в дальнейшем американские власти надавили на официальный Киев в этом вопросе, сообщает РИА Новости.

Накануне Россия в ООН предупредила о рисках вооруженного столкновения ядерных держав. На встрече дипломаты подчеркнули, что вовлеченность коллективного Запада в конфликт на территории Украины путем передачи оружия и предоставления разведданных Киеву «создает реальные риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав».

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что в Европе и США не хотят прямой конфронтации с Россией. По его мнению, главная цель НАТО — вести войну чужими руками.