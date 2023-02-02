Появились кадры с места пожара на строительном рынке в Новой Москве

Фото: Пресс-служба МЧС по Москве

Москва, поселение Мосрентген, Киевское шоссе, 21-й километр Карта всех событий

Появились первые кадры с места пожара на рынке «Строймастер» в Московской области. Они есть в распоряжении «Вечерней Москвы».

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На кадрах видна работа сотрудников МЧС, которые стараются потушить очаг возгорания. На другом видео можно увидеть, как пожарные тушат огонь на втором этаже строительного павильона. После они переключились на первый этаж.

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Пожар, о котором идет речь, произошел на 21-м километре Киевского шоссе. Экстренные службы работают на месте происшествия. Сейчас площадь пожара составляет 200 квадратных метров — угроза распространения огня до сих пор сохраняется.