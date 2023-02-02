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Появились кадры с места пожара на строительном рынке в Новой Москве

Араз Салехов
Происшествия
Появились кадры с места пожара на строительном рынке в Новой Москве
Фото: Пресс-служба МЧС по Москве
Москва, поселение Мосрентген, Киевское шоссе, 21-й километр Карта всех событий

Появились первые кадры с места пожара на рынке «Строймастер» в Московской области. Они есть в распоряжении «Вечерней Москвы».

Видео: Пресс-служба МЧС РФ

На кадрах видна работа сотрудников МЧС, которые стараются потушить очаг возгорания. На другом видео можно увидеть, как пожарные тушат огонь на втором этаже строительного павильона. После они переключились на первый этаж.

Видео: Пресс-служба МЧС РФ

Пожар, о котором идет речь, произошел на 21-м километре Киевского шоссе. Экстренные службы работают на месте происшествия. Сейчас площадь пожара составляет 200 квадратных метров — угроза распространения огня до сих пор сохраняется.

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