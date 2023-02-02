Пожар произошел в павильонах строительного рынка на Киевском шоссе

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, поселение Мосрентген, Киевское шоссе, 21-й километр Карта всех событий

Возгорание павильонов рынка «Строймастер» произошло на Киевском шоссе. Об этом в четверг, 2 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

Рынок находится на 21-м километре Киевского шоссе. Экстренные службы уже прибыли на место происшествия.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Новости Москвы

Сейчас площадь пожара составляет 200 квадратных метров — угроза распространения огня до сих пор сохраняется.

1/4 Фото: Пресс-служба МЧС по Москве 2/4 Фото: Пресс-служба МЧС по Москве 3/4 Фото: Пресс-служба МЧС по Москве 4/4 Фото: Пресс-служба МЧС по Москве

Накануне пожар начался на складе с вторсырьем пластика в Красногорском округе Подмосковья. Уточняется, что, когда прибыли пожарные, площадь возгорания составляла 700 квадратных метров, однако огонь стремительно распространился.

Помимо этого, на севере столицы на стройке произошел пожар в понедельник, 30 января. По предварительной информации, возгорание произошло на стройплощадке, расположенной около дома № 15, корпус 4, по 1-й улице Ямского Поля.