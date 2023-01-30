Пожар произошел на стройке на севере Москвы

Фото: Вечерняя Москва

Москва, 1-я улица Ямского Поля, 15с2 Карта всех событий

На севере столицы на стройке произошел пожар. Об этом сообщил корреспондент «Вечерней Москвы» с места событий в понедельник, 30 января.

По предварительной информации, возгорание произошло на стройплощадке, расположенной около дома № 15, корпус 4, по 1-й улице Ямского Поля.

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На место прибыли три пожарных автомобиля, идет разведка. Также к стройке приехали карета скорой помощи, экипаж МВД и машина газовой службы.

Другой пожар произошел в квартире жилого дома в городском округе Серпухов. По предварительным данным, помещение на первом этаже загорелось из-за неосторожного обращения с огнем. В результате погибли три человека.