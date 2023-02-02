Новостройку по реновации на 252 квартиры ввели в эксплуатацию в Черемушках

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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Новостройку с подземной автостоянкой, построенную по программе реновации в столичном районе Черемушки, ввели в эксплуатацию. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил председатель комитета Игорь Войстратенко.

— Пятисекционный дом на 252 квартиры станет частью обжитого зеленого квартала, где уже функционирует вся необходимая инфраструктура, а теперь появится новое комфортное жилье, — рассказал он.

В здании расположено 64 однокомнатные, 136 двухкомнатных и 52 трехкомнатные квартиры, общая площадь которых составляет около 15 тысяч квадратных метров. Для маломобильных граждан предусмотрено семь квартир, где специалисты увеличили ширину дверных проемов и установили специальную сантехнику.

Также территорию вокруг дома благоустроили, оборудовали спортивную и детскую площадки, высадили деревья и кустарники, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Другой дом по реновации ввели в эксплуатацию накануне в Головинском районе столицы. В односекционном здании построили 140 квартир, 20 из которых — однокомнатные, 86 — двухкомнатные, 34 — трехкомнатные.