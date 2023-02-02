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Кабаева отметила важность информационной работы для будущего России

Араз Салехов
Политика
Кабаева отметила важность информационной работы для будущего России
Фото: АГН Москва

Значимость информационной работы в деле борьбы за будущее России находится на высоком уровне в нынешних условиях. Об этом заявила председатель совета директоров холдинга «Национальная медиа группа» (НМГ) Алина Кабаева в ходе торжественной церемонии, посвященной его 15-летию.

— Это (информационная работа — прим. «ВМ») как боевое оружие, и по значимости своей ни в чем не уступает автомату Калашникова, — поделилась она в эфире Пятого канала.

До этого медиахолдинг с 15-летием поздравили президент России Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин.

В середине декабря учредитель RT — автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», медиахолдинг «Национальная Медиа Группа» и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) попали в списки организаций, в отношении которых Европейский союз ввел санкции в рамках девятого пакета ограничительных мер.

Пропаганда — один из самых мощных инструментов контроля общественного сознания. На Западе она отточена до совершенства. Грубые оруэлловские «телекраны» и «двухминутки ненависти» замаскированы там под мягкие идеи либеральной демократии и «новой этики». О самых резонансных случаях западной пропаганды последнего времени — в материале «Вечерней Москвы».

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