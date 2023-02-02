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Андрей Бочкарев: На будущей станции «Звенигородская» Рублево-Архангельской линии метро началась цементация грунтов

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев: На будущей станции «Звенигородская» Рублево-Архангельской линии метро началась цементация грунтов
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Специалисты приступили к цементации грунтов на будущей станции «Звенигородская» Рублево-Архангельской линии (РАЛ) метро. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На будущей станции «Звенигородская» Рублево-Архангельской линии метро приступили к работам по цементации грунтов. Станционный комплекс строится вблизи рек Таракановка и Москва-река, в связи с этим особое внимание уделяется наличию трещиноватости и водонасыщенности пород, — рассказал он.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрия Кравцова, на станции появится два подземных вестибюля. Первый будет иметь выход к Звенигородскому шоссе и жилой застройке, а второй — к 1-му Силикатному проезду, улице Шеногина, Шелепихинскому шоссе и Проектируемому проезду № 630.

При этом в столице откроются 14 новых станций метро. Девять из них войдут в состав БКЛ, остальные — Люблинско-Дмитровской, Солнцевской, Троицкой и Рублево-Архангельской веток.

Строительство Москва Метро Андрей Бочкарев
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