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Добровольцы из Турции прибыли в Запорожье для участия в спецоперации на Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Добровольцы из Турции прибыли в Запорожье для участия в спецоперации на Украине
Фото: Минобороны РФ

Добровольцы из Турции приехали в Запорожье, где будут проходить боевую подготовку в составе батальона имени Судоплатова для дальнейшего участия в спецоперации на Украине. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает РИА Новости.

— Приехал из Турции вместе с друзьями. Мы против нацистов, мы знаем, что здесь происходит и что происходит на Украине. Мы понимаем, что Россия воюет не против Украины, а против нацистов, которые ею управляют, — сказал доброволец с позывным Кузон.

Кузон добавил, что раньше учился в одном из московских университетов. За время жизни в России он успел хорошо познакомиться с культурой страны и завести друзей. Также доброволец успел отслужить в турецкой армии, однако опыта участия в вооруженных конфликтах он не получил, отмечает агентство.

Накануне Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение Вооруженным силам Украины в районе Угледара. В результате боевых действий ВСУ потеряли более 60 человек личного состава, а также 11 единиц техники.

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