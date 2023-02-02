«Период большого перелома»: Павел Глоба предрек позитивные изменения в России в 2025 году

Фото: Youtube / Елена Ханга

В ближайшем будущем Россию ждут позитивные изменения. Об этом рассказал астролог Павел Глоба в YouTube-шоу «Вокруг ТВ».

— 1929 год — аналог 2025-го, когда для мира наступил период большого перелома. Для других стран тогда наступила Великая депрессия, а для нас — промышленный подъем, коллективизация. Нам надо готовиться к 2025 году. У нас есть шанс. Нам надо развернуться к свету, — отметил он.

При этом все зависит от того, как страна проживет текущий год. Также, по мнению астролога, мировая валюта может перестать существовать, криптовалюта «воскреснет из пепла». Однако доллар будет держаться до последнего.

Также, несмотря на политическую ситуацию в мире, Россия сможет выйти из кризиса. По словам Глобы, для всей территории восточнославянского этноса наступает наиболее благоприятный период. При этом важно не упустить этот момент, так как стране «предстоит последний великий шанс».

В свою очередь астролог Тамара Глоба уверена: весна 2023 года станет предвестником глобальных событий, которые могут внешне не проявиться, но станут отправной точкой для чего-то нового.