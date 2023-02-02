Прокуратура контролирует расследование обстоятельств пожара на рынке в Новой Москве

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, поселение Мосрентген, Киевское шоссе, 21-й километр, с1 Карта всех событий

Прокуратура взяла под контроль выяснение обстоятельств и причин пожара, который произошел на строительном рынке «Строймастер». Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 2 февраля.

По ее словам, задача возложена на прокуратуру Троицкого и Новомосковского административных округов.

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Пожар, о котором идет речь, произошел на 21-м километре Киевского шоссе на строительном рынке. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Вскоре возгорание было ликвидировано.