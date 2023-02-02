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Пожар на строительном рынке в Новой Москве ликвидирован

Араз Салехов
Происшествия
Пожар на строительном рынке в Новой Москве ликвидирован
Фото: Пресс-служба МЧС по Москве
Москва, поселение Мосрентген, Киевское шоссе, 21-й километр Карта всех событий

Пожар на территории рынка «Строймастер» ликвидирован. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

По его словам, возгорание ликвидировали в 9:57 по московскому времени. При этом информации о пострадавших не поступало.

Видео: Пресс-служба МЧС по Москве

До этого стало известно, что специалисты локализовали пожар на строительном рынке в Новой Москве.

Также появились первые кадры с места пожара на рынке «Строймастер». На кадрах видна работа сотрудников МЧС, которые стараются потушить очаг возгорания. На другом видео можно увидеть, как пожарные тушат огонь на втором этаже строительного павильона. После они переключились на первый этаж.

Пожар, о котором идет речь, произошел на 21-м километре Киевского шоссе. Экстренные службы работают на месте происшествия. В тот момент площадь пожара составляла 200 квадратных метров.

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