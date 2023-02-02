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Пожар на строительном рынке в Новой Москве локализовали

Александр Афонин
Происшествия
Пожар на строительном рынке в Новой Москве локализовали
Фото: Пресс-служба МЧС России
Москва, поселение Мосрентген, Киевское шоссе, 21-й километр Карта всех событий

Специалисты локализовали пожар на строительном рынке «Строймастер», расположенном на 21-м километре Киевского шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России в четверг, 2 февраля.

— Принятыми мерами в 09:49 пожар локализован, — сказал собеседник «ВМ».

Видео: Пресс-служба МЧС по Москве

Пожар на строительном рынке произошел утром 2 февраля. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. На место происшествия были направлены экстренные службы.

Позже появились первые видео с места пожара на рынке «Строймастер». На кадрах видна работа сотрудников МЧС, которые стараюсь потушить очаг возгорания. На другом видео можно увидеть, как пожарные тушат пожар на втором этаже строительного павильона.

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