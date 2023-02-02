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Приметы и советы

Эндокринолог рассказала, как сдвинуть вес с мертвой точки

Никита Худяков

Сюжет: 

Еда
Общество
Эндокринолог рассказала, как сдвинуть вес с мертвой точки
Фото: shutterstock

Отсутствие снижения веса при соблюдении диеты может сигнализировать о нарушении обмена веществ. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает врач — гинеколог-эндокринолог Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Татьяна Беркетова.

— Когда человек решает еще немного ужесточить диету, тогда сбитый с толку организм, чуя недоброе, начинает еще сильнее придерживать запасы. В этот момент люди, как правило, решают, что похудение — дело безнадежное и лишний вес с ними останется навсегда, — цитирует Беркетову «Аргументы и факты».

По словам эксперта, человеку, который хочет похудеть, необходимо придерживаться физических нагрузок. Вид спорта важно выбирать по душе, чтобы не забросить тренировки.

Эндокринолог советует начать с быстрой ходьбы по 30–40 минут в день. Похожих правил придерживается также ВОЗ. Чтобы удержать достигнутый результат, нужно отказаться от высококалорийных продуктов и соблюдать правильный рацион питания, совершая регулярные приемы пищи.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, эндокринолога Натальи Лазуренко, какие заболевания может спровоцировать лишний вес.

Здоровье Правильное питание Лишний вес
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