Песков прокомментировал идею переименовать Волгоград в Сталинград

Фото: Администрация президента РФ

Вопрос переименования Волгограда в Сталинград нужно решать очень аккуратно и тщательно взвешивать все за и против. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Я хочу обратить ваше внимание на опросы ВЦИОМа, опубликованные днем ранее, которые говорят, что большинство жителей Сталинграда не разделяют эту точку зрения, поэтому надо очень аккуратно относиться и взвешивать все за и против, — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что российское правительство до сих пор не поднимало для обсуждения вопрос переименования города, передает РИА Новости.

С инициативой вернуть прежнее название городу Волгоград 20 января обратились представители общероссийской общественной организации «Офицеры России». Они отправили соответствующий запрос заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву и губернатору Волгоградской области, Герою России Андрею Бочарову.

Дмитрий Песков, комментируя данную идею, заявил, что в Кремле не обсуждается вопрос переименования Волгограда в Сталинград.