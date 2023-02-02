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Приметы и советы

Песков прокомментировал идею переименовать Волгоград в Сталинград

Александр Афонин
Общество
Песков прокомментировал идею переименовать Волгоград в Сталинград
Фото: Администрация президента РФ

Вопрос переименования Волгограда в Сталинград нужно решать очень аккуратно и тщательно взвешивать все за и против. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Я хочу обратить ваше внимание на опросы ВЦИОМа, опубликованные днем ранее, которые говорят, что большинство жителей Сталинграда не разделяют эту точку зрения, поэтому надо очень аккуратно относиться и взвешивать все за и против, — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что российское правительство до сих пор не поднимало для обсуждения вопрос переименования города, передает РИА Новости.

С инициативой вернуть прежнее название городу Волгоград 20 января обратились представители общероссийской общественной организации «Офицеры России». Они отправили соответствующий запрос заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву и губернатору Волгоградской области, Герою России Андрею Бочарову.

Дмитрий Песков, комментируя данную идею, заявил, что в Кремле не обсуждается вопрос переименования Волгограда в Сталинград.

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