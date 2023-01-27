Песков заявил, что в Кремле не обсуждают переименование Волгограда в Сталинград

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Вопрос переименования Волгограда в Сталинград в Кремле не обсуждается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 27 января.

— Нет, никаких обсуждений на этот счет не ведется, — приводит его ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.

С предложением переименовать Волгоград в Сталинград выступил накануне бывший премьер-министр России Сергей Степашин. По его словам, это необходимо сделать, чтобы сохранить память о победе в одноименной битве.

До этого общероссийская общественная организация «Офицеры России» обратились к зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву и губернатору Волгоградской области, Герою России Андрею Бочарову с просьбой вернуть Волгограду старое название.

В Минкульте сообщили, что в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битве в Москве и других городах России пройдут тематические мероприятия, посвященные юбилею события. Так, 29 января в столичном Музее кино пройдет показ фильма «Дни и ночи». 2 февраля состоится открытие выставки «Снимал он трудный быт войны», посвященной военным операторам кинематографа.