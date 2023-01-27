Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают переименование Волгограда в Сталинград

Лейла Алиева
Общество
Песков заявил, что в Кремле не обсуждают переименование Волгограда в Сталинград
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Вопрос переименования Волгограда в Сталинград в Кремле не обсуждается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 27 января.

— Нет, никаких обсуждений на этот счет не ведется, — приводит его ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.

С предложением переименовать Волгоград в Сталинград выступил накануне бывший премьер-министр России Сергей Степашин. По его словам, это необходимо сделать, чтобы сохранить память о победе в одноименной битве.

До этого общероссийская общественная организация «Офицеры России» обратились к зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву и губернатору Волгоградской области, Герою России Андрею Бочарову с просьбой вернуть Волгограду старое название.

В Минкульте сообщили, что в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битве в Москве и других городах России пройдут тематические мероприятия, посвященные юбилею события. Так, 29 января в столичном Музее кино пройдет показ фильма «Дни и ночи». 2 февраля состоится открытие выставки «Снимал он трудный быт войны», посвященной военным операторам кинематографа.

Дмитрий Песков Волгоград Кремль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте