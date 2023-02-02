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Приметы и советы

Психолог Наталья Панфилова рассказала, как избежать конфликтов на работе

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Наталья Панфилова рассказала, как избежать конфликтов на работе
Фото: Unsplash

Психолог Наталья Панфилова дала советы, как избежать конфликтов на работе.

Каждому сотруднику важно стараться удерживать нейтральную позицию и не переходить на личности в случае споров.

— Нужно соблюдать осторожность, потому что слово не воробей, вылетит —– не поймаешь. Конфликты улягутся, а осадочек все равно останется, — пояснила она в комментарии МИР 24.

Эксперт добавила, что часто ссоры возникают из-за того, что рабочее место сотрудника расположено неудобно для него: кому-то дует, а кому-то душно. В этом случае решение должно принимать начальство: установить время для проветривания, пересадить сотрудников, в противном случае конфликты будут возникать постоянно.

Также важно создать условия, чтобы коллектив работал как единая команда. Для этого важно проводить совместные выездные мероприятия.

Ранее психолог Анастасия Якушеская рассказала, что дети могут отказываться идти в школу, так как у них трудные взаимоотношения с одноклассниками или конфликт с учителем. Поэтому при появлении проблем с учебой родители в первую очередь должны честно поговорить с ребенком, передает ФАН.

Согласно исследованию, женщины в России стали чаще жаловаться на сексуальные домогательства на работе со стороны коллег и начальства. «Вечерняя Москва» узнала, как распознать харассмент и какие меры предпринимают в компаниях после жалоб сотрудниц.

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