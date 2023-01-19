Как бороться с харассментом на работе

Фото: Pexels

Согласно исследованию, женщины в России стали чаще жаловаться на сексуальные домогательства на работе со стороны коллег и начальства. «Вечерняя Москва» узнала, как распознать харассмент и какие меры предпринимают в компаниях после жалоб сотрудниц.

Как распознать харассмент

По словам психолога Натальи Наумовой, сексуальные домогательства на работе нарушают личные границы женщины. Однако не все мужчины понимают, что они поступают неправильно:

— Харассмент нарушает личные границы. На работе человек должен заниматься делом, а не выстраивать свою личную жизнь Зачастую мужчины наглым образом пристают к сотрудницам, внедряются в их пространство и не понимают, что это недопустимо.

Современные женщины становятся все более независимыми и принимать такие «ухаживания» они не хотят, подчеркнула Наумова. Из-за этого возникают конфликтные ситуации на работе. А иногда женщинам даже приходится увольняться.

Понять, что отношение коллеги или начальника перешло за рамки дозволенного, по мнению специалиста, довольно легко. К явным признакам харрасмена можно отнести:

скрытый подтекст в рабочих разговорах, двусмысленные высказывания;

скользкие шутки;

замаскированные предложения о встречах вне рабочего времени;

навязчивый флирт.

— Иногда мужчины путают место, где они находятся. Особенно в случае, когда представитель мужского пола обладает большей властью, чем женщина. В какой-то момент он думает, что может оказывать на сотрудницу сексуальное воздействие и склонять к недопустимым вещам. Например, приобнять, опустить руку на бедра или сделать непозволительное предложение, — отметила Наумова.

Как пресечь такое поведение, не потеряв работу

Психолог уверена, что женщина может прекратить харассмент от коллег или начальника, не испортив с ними отношения и не потеряв при этом рабочее место:

— Важно не переходить на личности, не оскорблять мужчину. Нужно спокойно спросить, что от вас хочет коллега или начальник, какая у него цель. Как правило, после этих слов мужчина останавливается. Он видит, что женщина не кричит, не боится его и не нервничает.

Специалист объяснила, почему мужчина может позволить себе такое поведение

— Мужчина ведет себя подобным образом, потому что в детстве его подавлял кто-то из взрослых. Он нервничал, начинал кричать или впадал в истерику, будучи ребенком. Теперь он хочет увидеть такие же паттерны от женщин. Если коллега дает ему достойный отпор, то мужчина возвращается из детства во взрослую жизнь и понимает, что он переборщил. Но скорее всего, он найдет себе другую жертву.

Какие меры предпринимают компании в России после жалоб

HR-специалист Ильгиз Валинуров рассказал «ВМ», что чаще всего в российских компаниях увольняется жертва харассмента.

— Самый распространенный сценарий — это увольнение. Либо пострадавшей, либо того, кто совершал сексуальные домогательства. Это происходит в 99 процентах случаев. Однако практически всегда увольняется жертва. Агрессора увольняют реже, так как он, вероятнее всего, обладает более высоким статусом, — объяснил эксперт.

Тему харассмента стараются не распространять в российских компаниях. Редко в уставе организаций прописаны нормы, как выходить из таких конфликтов. Чаще всего на сексуальные домогательства закрывают глаза и просят сотрудника не вести себя впредь подобным образом, подчеркнул специалист.

— В большинстве ситуаций сотруднику «грозят пальчиком» и забывают этот инцидент, как будто его никогда и не было, — подчеркнул Валинуров.

Как бороться с харассментом с помощью закона

Юрист, эксперт в области трудового права и кадрового делопроизводства Хелен Раевская рассказала, что сейчас нельзя заставить руководителей компаний прописывать такие моменты в своем уставе.

— У работодателей есть право выбора, так как харассмент не регулируется Трудовым кодексом. Но во многих компаниях существуют этические кодексы и нормы, — пояснила юрист.

По ее мнению необходимо бороться с харассментом на законодательном уровне — нужно принять закон, который будет наказывать недобросовестных сотрудников и начальников. Если бы в России существовал закон, который регулировал харассмент на работе, то он бы обязывал работодателей соблюдать эти правила, отметила Раевская.

— Я считаю, что хараcсмент на рабочем месте необходимо регулировать на законодательном уровне. На данный момент случаи сексуального домогательства наказываются Уголовным кодексом РФ, — заявила эксперт.

Юрист добавила, что в уважающих себя компаниях, которые соблюдают законодательство трудового права, прописывают недопустимость харасcмента в своих локально-нормативных актах.

— Сотрудников таких организаций предупреждают об ответственности за неправомерные действия при приеме на работу, — подчеркнула Раевская.

Громкие случаи харассмента в России

Главного редактора «Медузы»* Ивана Колпакова обвинили в харассменте. В октябре 2018 года Колпаков на праздновании дня рождения издания ущипнул за ягодицы супругу одного из журналистов и заявил, что «ему за это ничего не будет». Журналист обвинил главного редактора в домогательствах по отношению к жене. Главред издания отметил, что хотел извиниться и рассчитывал, что оскорбленный сотрудник изменит свое решение. Однако этого не произошло. После этих заявлений Колпакова отстранили от работы на четыре месяца. А около двух десятков других сотрудников уволились по собственному желанию.

В середине июля 2020 года пользователи соцсетей стали массово сообщать о харассменте со стороны журналистов. Например, в сексуальных домогательствах. обвинили бывшего журналиста Men's Health Russia Сергея Миненко, ведущего «Дождя»* Павла Лобкова и журналиста Павла Никулина.

В декабре 2021 года девушка написала заявление в полицию на продюсера телеканала «Пятница!» Сергея Ушакова. Она обвинила мужчину в сексуальных домогательствах на новогоднем корпоративе. Телевизионщик оказывал девушке знаки внимания, которые она игнорировала. Затем мужчина зашел за ней в туалет и начал домогаться, а затем совершил «насильственные действия». В какой-то момент девушка смогла убежать и заявила о случившемся в полицию. На время разбирательств Ушакова отстранили от работы.

Случаи харрасмента неоднократно всплывали и в звездной среде. Так, например, в апреле 2021 года российская актриса Елена Проклова рассказала о сексуальных домогательствах со стороны популярного актера на одном из телевизионных шоу. По признанию артистки, он приставал к ней, когда ей было всего 15 лет.

— Это был настолько уважаемый человек, что мысли о том, что он делает со мной что-то плохое, даже в голову не приходили, — сказала Проклова.

Актриса не назвала имя известного человека. Однако многие зрители заподозрили, что Проклова обвиняет Олега Табакова.

В том же году российская актриса Алена Яковлева рассказала о домогательствах «известного режиссера» на съемочной площадке «Мосфильма». По ее словам, мужчина обещал сделать ее востребованной актрисой в обмен на массаж с ее стороны.

* Издание признано в РФ СМИ-иноагентом