Politico: Украина «пришла в ярость» после слов американского генерала о слабой позиции ВСУ

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Администрацию президента Украины Владимира Зеленского привели в ярость слова главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о том, что ВСУ не смогут вытеснить армию России.

В январе Милли заявил, что в 2023 году будет очень сложно вытеснить российские силы со всей территории Украины. По его словам, конфликт на Украине должен завершиться дипломатически.

— Администрация Зеленского была в ярости из-за замечаний Милли, — пишет газета Politico со ссылкой на источник.

«Вечерняя Москва» пообщалась с военными экспертами и узнала наиболее вероятные сценарии развития спецоперации на Украине в 2023 году. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин предположил, что в нынешнем году произойдет эскалация международной напряженности.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что никто не пытается убедить Украину вернуться к переговорам. По его словам, западные коллеги отказались от переговоров.