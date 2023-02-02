Ефимов: Москва планирует реализовать на торгах шесть зданий под гостиницы по льготной ставке аренды

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В 2023 году правительство Москвы планирует реализовать на специальных торгах шесть зданий под открытие гостиниц по программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Победители торгов должны отремонтировать или восстановить объекты, а также выполнить ряд требований. В 2023 году столица планирует реализовать на таких аукционах шесть зданий общей площадью более 2,5 тысячи квадратных метров, — заявил он.

По словам заместителя московского мэра, если речь идет об обычном здании, победитель торгов обязан в течение 18 месяцев провести капитальный ремонт сооружения, а если об объекте культурного наследия — за пять лет закончить реставрационно-восстановительные работы.

Также необходимо выполнить требования столичного Комитета по туризму: номерной фонд должен занимать не менее 75 процентов от общей площади строения, а сама гостиница — пройти классификацию и получить категорию «три звезды», «четыре звезды» или «пять звезд».

По словам министра правительства Москвы и главы департамента городского имущества Максима Гамана, в настоящее время уже идет прием заявок на участие в торгах по аренде двух зданий под открытие гостиниц. Так, два строения площадью 255 и 288 квадратных метров в Таганском районе и Замоскворечье уже выставлены на аукционы.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что инвесторы построят в Москве 13 офисных центров, где смогут работать более 36 тысяч человек, в рамках соглашений, подписанных с городом по программе стимулирования создания мест приложения труда.