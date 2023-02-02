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Лаврова, Конашенкова и Небензю вызвали в суд по делу «Протестного МГУ»

Степан Жирнов
Общество
Лаврова, Конашенкова и Небензю вызвали в суд по делу «Протестного МГУ»
Фото: Пресс-служба Совфеда

Тимирязевский районный суд выписал повестки для министра иностранных дел Сергея Лаврова, представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова и постоянного представителя России в ООН Василия Небензи по делу «Протестного МГУ». Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда в четверг, 2 февраля.

По словам собеседника «ВМ», сделано это было в связи с ходатайством стороны защиты о допросе указанных лиц. Судом в соответствии с 15-й статьей УПК РФ обеспечиваются условия для исполнения сторонами процессуальных обязанностей и осуществления их прав.

При этом пресс-секретарь отметил, что непосредственно суд данных свидетелей не вызывает.

— Явка указанных лиц должна быть обеспечена запросившей данную меру стороной защиты, — резюмировал собеседник «ВМ».

По делу Telegram-канала «Протестный МГУ» разбирательства идут с 2018 года, когда организатора канала задержали на одном из несанкционированных митингов. В дальнейшем медийный деятель не раз привлекался к ответственности за различные нарушения. В данный момент идут тяжбы, касающиеся распространения заведомо ложной информации о действиях ВС РФ.

Ранее стало известно, что по той же статье Басманный районный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова* к восьми годам колонии.

*СМИ, выполняющее функции иноагента.

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