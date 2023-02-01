Суд приговорил журналиста Невзорова к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ
Суд заочно приговорил журналиста Александра Невзорова* к восьми годам колонии. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Басманного районного суда столицы в среду, 1 февраля.
Суд признал журналиста виновным по делу о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Его приговорили к восьми годам исправительной колонии общего режима. Также Невзорову* запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием ресурсов в Сети на четыре года.
Согласно постановлению суда наказание журналист начнет отбывать с момента экстрадиции его на территорию РФ либо с момента его задержания в России.
Накануне, во вторник, прокурор просил отправить Невзорова* в колонию на девять лет.
Уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации» было возбуждено 22 марта 2022 года. Тогда журналист опубликовал фейковую информацию в интернете об обстреле роддома в Мариуполе.
4 мая МВД объявило подозреваемого в розыск, а 6 мая того же года суд заочно арестовал журналиста. Подозреваемый попытался обжаловать арест, но безуспешно.
Также в качестве меры пресечения суд наложил арест на земельный участок, принадлежащий журналисту.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.