Прокурор просит приговорить Невзорова к девяти годам колонии

Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Прокурор запросил девять лет колонии для журналиста Александра Невзорова*. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Басманного районного суда во вторник, 31 января.

По данным собеседника «ВМ», такое наказание прокурор попросил назначить заочно по делу о фейках о ВС РФ. Приговор по делу огласят 1 февраля.

Уголовное дело о фейках в отношении журналиста было возбуждено 22 марта 2022 года. Тогда Невзоров* опубликовал заведомо ложную информацию об обстреле роддома в Мариуполе.

4 мая МВД объявило Невзорова* в розыск, а 6 мая того же года суд заочно арестовал журналиста. Подозреваемый попытался обжаловать арест, но безуспешно.

Также в качестве меры пресечения суд наложил арест на земельный участок, принадлежащий журналисту.

*СМИ, выполняющее функции иноагента.